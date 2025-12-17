مكتوم بن محمد: اليوم الوطني للبحرين يُجسّد تاريخاً عريقاً

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن العلاقة مع البحرين راسخة جذورها في التاريخ المشترك والمصير الواحد.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «نبارك لمملكة البحرين الشقيقة قيادة وشعباً يومها الوطني، يوم يجسد تاريخاً عريقاً ورؤية نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.. علاقاتنا مع البحرين راسخة جذورها في التاريخ المشترك والمصير الواحد، وتكبر كل عام، بما يجمع شعبينا من قِيَم أصيلة وطموحات مشتركة.. كل عام والبحرين أكثر تقدّماً وأمناً ورفعة، وكل عام والبحرين نموذج للنهضة والعطاء».