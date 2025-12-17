افتتاح حديقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في أبوظبي

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعلنت دائرة البلديات والنقل، افتتاح حديقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة اليوم الوطني الـ54 لمملكة البحرين الشقيقة، الذي وافق أمس، احتفاءً بالعلاقات الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين.

وأشارت الدائرة إلى أن افتتاح الحديقة جاء بعد أعمال تطويرية شاملة تُتيح تجربة فريدة لزوارها، وسط أجواء طبيعية متمثلة في غابة تضم أكثر من 1100 شجرة غاف معمرة، لتشكل وجهة مثالية للعائلات ومحبي الرياضة، وعشاق الطبيعة، وتشمل ممشى مكيفاً يمتد على مسافة تقارب 700 متر، ومسارات مرتفعة وأخرى للمناظر الطبيعية، إلى جانب مناطق مخصصة للرياضة، ومضمار للدراجات الهوائية، ومسار بمرتفعات مخصصة للتزلج والقفز بالدراجات، وكلها محاطة بظلال أشجار الغاف الفريدة.

وأكد رئيس دائرة البلديات والنقل، محمد علي الشرفاء، أن افتتاح حديقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يعكس عمق الروابط التي تجمع البلدين، والتي يأتي على رأسها العلاقة الأخوية بين قادتهما والممتدة لشعبيهما.