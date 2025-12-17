الإمارات والبحرين.. علاقات أخوية وشراكة استراتيجية

تشارك دولة الإمارات مملكة البحرين الشقيقة احتفالاتها بعيدها الوطني، الذي يوافق 16 ديسمبر من كل عام، وذلك تجسيداً للعلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وتشهد الإمارات مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة، والعديد من المظاهر الاحتفالية التي تعكس فرحة قيادة وشعب الإمارات بهذه المناسبة.

ويجمع الإمارات والبحرين علاقات تاريخية تواصل النمو والتطور، في ظل الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مدعومة بوشائج القربى والعادات والتقاليد المشتركة.

وتُمثّل العلاقات بين البلدين إحدى الدعامات الرئيسة لوحدة البيت الخليجي والمحافظة على أمنه واستقراره، وتكتسب أهميتها من الثقل السياسي والاستراتيجي الذي يتمتع به البلدان الشقيقان على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فضلاً عما يمثّلانه من نموذجين رائدين على مستوى المنطقة في مجالات التنمية المستدامة.

ويُعدّ عام 2000 محطة بارزة في العلاقات الإماراتية البحرينية، والانطلاق بها نحو أبعاد وآفاق لا حدود لها على المستويات كافة، وذلك إثر تشكيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي اضطلعت بمهمة تعزيز العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية.

وتُفضي اجتماعات اللجنة بصورة دائمة إلى قرارات واتفاقات تصب في مصلحة تعزيز التعاون الثنائي، ومنها اجتماع أعمال الدورة الـ12، نوفمبر 2024، الذي شهد توقيع مذكرات تفاهم بشأن توطيد أواصر التعاون، وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني، وتبادل السياسات والخبرات المالية والاقتصادية، والتعاون في مجالات تعزيز التنافسية، وفي تطوير الكفاءات الحكومية، وبرنامج تنفيذي للتعاون السياحي.

وتشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية نمواً مطرداً، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع البحرين، خلال تسعة أشهر من العام الجاري، 24.5 مليار درهم، بنسبة نمو 2%، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2024، وكذلك أكثر من 35.4%، مقارنة مع الفترة نفسها من 2023.