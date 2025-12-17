5 باقات رقمية جديدة لتسهيل تسجيل المركبات واستصدار رخص القيادة في دبي

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خمس باقات رقمية جديدة، تهدف إلى الارتقاء بتجربة المتعاملين، وتوفير خدمات أكثر سلاسة وسرعة، في ما يخص تسجيل المركبات والحصول على رخص القيادة أو تجديدها، وذلك ضمن جهود الهيئة المستمرة لتطوير منظومة خدمات متكاملة تلبي احتياجات الأفراد والمتعاملين بمختلف فئاتهم.

وأضافت الهيئة، في تقرير نشرته على موقعها الرسمي، أن الباقات الجديدة تشمل «باقة ملكية+»، و«باقة تميز على الطرق»، و«باقة يعطيك خيرها»، و«باقة ليسن+»، و«باقة تصريحي المهني»، مؤكدة أن تلك الباقات صُممت بعناية لتسهيل إنجاز المعاملات وتقليل الوقت والجهد، حيث تتيح للمتعاملين الاستفادة من مجموعة من الخدمات المرتبطة بالمركبات في إطار باقة واحدة، إلى جانب عدد من الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة، وذلك عبر إجراءات مبسطة وقنوات رقمية مرنة.

وأوضحت أن باقة «ملكية+» تتيح للمتعاملين نقل ملكية مركباتهم بكل سهولة وسرعة إلكترونياً عبر موقع أو تطبيق الهيئة، إضافة إلى العديد من المزايا والخدمات الأخرى، حيث تمكن هذه الباقة من نقل ملكية المركبة من اسم المالك (البائع) وتسجيلها باسم المشتري بشكل رسمي، إلى جانب اتفاقية بيع المركبة عبر الإنترنت، وطلب الحصول على شهادة تغيير ملكية المركبة، ويمكن للبائع عن طريق الباقة استرجاع مبلغ التأمين عن طريق طلب خدمة شهادة استرجاع التأمين (إذا كان ذلك ممكناً).

وأشارت عبر منصاتها الرقمية إلى أن باقة «تميز على الطرق» مخصصة للراغبين في شراء رقم لوحة مميز، مع إجراءات سهلة وسريعة عبر القنوات الرقمية، لتوفير تجربة سلسة في اختيار الأرقام المميزة وإتمام جميع المعاملات المرتبطة بها، من دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، أما باقة «يعطيك خيرها» فتم تصميمها لتسهيل عملية تسجيل المركبات الجديدة، حيث توفر جميع الخطوات اللازمة لتسجيل المركبة والحصول على الوثائق الرسمية إلكترونياً، إضافة إلى تقديم خيارات الدفع المرنة وإصدار الملصقات المطلوبة بكل سهولة.

وأضافت أن باقة «ليسن+» تهدف إلى تسهيل الحصول على رخصة القيادة، سواء للراغبين في إصدار رخصة جديدة أو تجديد رخصة موجودة، مع خطوات مبسطة تشمل الحجز للمواعيد، وتقديم الطلبات، ودفع الرسوم إلكترونياً، ما يقلل الوقت والجهد على المتعاملين، كما صممت باقة «تصريحي المهني» خصيصاً للراغبين في تصاريح السائقين المهنيين، حيث توفر الباقة جميع الإجراءات المتعلقة بإصدار وتجديد التصاريح إلكترونياً، مع تسهيل متابعة الطلبات والحصول على التصاريح دون الحاجة للتعامل الورقي الطويل. وأكدت الهيئة أن إطلاق هذه الباقات يأتي في إطار التزامها بتعزيز مفهوم الخدمات الذكية والمتكاملة، وتحسين جودة الحياة في إمارة دبي، بما يواكب تطلعات المتعاملين ويدعم رؤية الإمارة في تقديم خدمات حكومية استباقية وسهلة الوصول.

وبيّنت أن الباقات الجديدة تمنح المتعاملين تجربة أكثر انسيابية من خلال تجميع الخدمات ذات الصلة في حزمة واحدة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة، وتقليل عدد الخطوات، وتسريع إنجاز المعاملات، سواء للراغبين في تملك مركبات جديدة أو إدارة معاملاتهم المرورية بكل يسر.

ودعت هيئة الطرق والمواصلات المتعاملين إلى الاطلاع على كافة تفاصيل الباقات الجديدة والخدمات المشمولة ضمنها، والتعرّف إلى مزاياها وآليات الاستفادة منها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.