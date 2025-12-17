شرطة أبوظبي: تنظيم إجازة الطلبة يحميهم من الانجراف نحو التعاطي

دعت شرطة أبوظبي أولياء الأمور إلى استغلال الإجازة في توجيه الأبناء، وتنظيم أوقاتهم، وإشراكهم في أنشطة رياضية وثقافية مفيدة، مع تعزيز الحوار الأسري ومتابعة أي تغيّرات سلوكية، بما يسهم في حماية الأبناء وبناء مستقبلهم، محذرة من أن الإجازة قد تتحول إلى خطر في حال إهمال تنظيمها، وأن وقت الفراغ والفضول ورفقاء السوء من أبرز أسباب الانجراف نحو تعاطي المخدرات.

من ناحية أخرى، شهد قائد عام شرطة أبوظبي، اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، الحفل الختامي لبطولة شرطة أبوظبي للدفاع التكتيكي 2025، التي شاركت فيها قطاعات القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وشهدت منافسات قوية ومتميزة، حيث حرصت شرطة أبوظبي على توفير خطط ممنهجة ومدروسة للدفاع التكتيكي في كافة قطاعاتها المختلفة، وتوج المهيري قطاع العمليات المركزية بالمركز الأول في البطولة، وجاء قطاع المهام الخاصة في المركز الثاني، وقطاع الأمن الجنائي في المركز الثالث.

وأكدت شرطة أبوظبي أن البطولة تأتي لتطوير المهارات الميدانية لمنتسبيها وتعزز مفهوم الدفاع عن النفس والتعرض للتحديات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الميداني وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية الأمنية والتميز في الأداء، وتجسّد البطولة رؤية شرطة أبوظبي في الاهتمام بالطاقات البشرية، وصقل مهاراتهم ضمن بيئة محفزة تشجع على خدمة الوطن.