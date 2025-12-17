أمطار.. وطقس غائم جزئياً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، يتخلله بعض السحب الركامية، مع سقوط أمطار على الجزر، وتمتد على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، مثيرة الغبار والأتربة، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها تراوح بين 15 و30 وتصل إلى 50 كيلومتراً/ ساعة.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً، ويضطرب أحياناً، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط.