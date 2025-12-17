النسخة الخامسة من القمة الشرطية العالمية تنعقد في دبي 23 يونيو المقبل

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي، من 23 إلى 25 يونيو المقبل، النسخة الخامسة من القمة الشرطية العالمية، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتنظم القمة القيادة العامة لشرطة دبي بالشراكة مع «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «نتواصل لنُحدث فرقاً: توحيد الجهود الشرطية العالمية لمستقبل أكثر أماناً».

وأكد رئيس الأمانة العامة للقمة الشرطية العالمية نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لشؤون الإدارة في شرطة دبي، العقيد الدكتور راشد حمدان الغافري، أن القمة أصبحت اليوم منصة محورية لتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات بين أجهزة الشرطة ووكالات إنفاذ القانون حول العالم، لبحث مستقبل الأمن العالمي واستعراض أفضل الممارسات والحلول الابتكارية التي تواكب التحولات المتسارعة للتحديات الأمنية العابرة للحدود.

وقال إن القمة تمثّل فرصة فريدة لاستعراض التجارب وأفضل الممارسات المُطبقة العالمية الناجحة، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير قدرات الأجهزة الشرطية ورفع جاهزيتها للتعامل مع المتغيرات المستقبلية، وستشهد النسخة الخامسة بحث موضوعات ومحاور جديدة تعكس الدور الريادي والاستباقي لشرطة دبي في توظيف التقنيات المتقدمة وأنظمة الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن، إلى جانب مناقشة أحدث الاتجاهات في مجالات مكافحة الجريمة الرقمية، وإدارة الأزمات، وحماية المجتمعات.

كما ستقدم القمة والمعرض المصاحب لها منصة شاملة تجمع نخبة الخبراء وصنّاع القرار والشركات الدولية المتخصصة لاستعراض ما توصلت إليه من ابتكارات شرطية حديثة، ما يرسّخ مكانة دبي كمركز عالميٍّ للمعرفة الشرطية والتطوير الأمني.

من جانبه، قال النائب التنفيذي للرئيس في دي إكس بي لايف، خالد الحمّادي، إن «تنظيم القمة الشرطية العالمية يعكس المكانة الراسخة لدولة الإمارات كوجهة رائدة لاستضافة أكبر الفعاليات الدولية، ويجسد في الوقت ذاته الخبرات المتراكمة التي تمتلكها دي إكس بي لايف في تصميم وإدارة وتنفيذ الفعاليات العالمية وفق أعلى المعايير المعتمدة. ونفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة دبي في تقديم هذا الحدث الدولي بحرفية ودقة تنظيمية تواكب حجم وأهمية القمة، وبما يضمن توفير تجربة عالمية متكاملة تعزز سمعة دبي كمركز عالمي للابتكار الأمني وتنظيم المؤتمرات والفعاليات المتخصصة».

وتهدف القمة الشرطية العالمية إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في الابتكار الأمني وتبادُل الخبرات الشرطية، من خلال جمع قادة الأجهزة الأمنية وصنّاع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم في منصة واحدة، وتُعد القمة فرصة لبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، تُسهم في التصدّي للتحدّيات المتزايدة على الساحة الأمنيّة العالمية.