قرقاش: من الفاشر إلى ود مدني يجب وضع حدٍّ لأهوال الحرب الأهلية في السودان
قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في تدوينة عبر منصة "إكس": " من الفاشر إلى ود مدني، يجب وضع حدٍّ لأهوال الحرب الأهلية في السودان".
وأضاف قرقاش: " القتل على أساس عرقي جرائم شنيعة تستوجب المساءلة والعدالة".
وتابع قائلا: " لا يوجد حل عسكري، بل وقف فوري لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وانتقال سلس إلى حكومة مدنية مستقلة، كما ورد في بيان الرباعية".
وأضاف: " إلقاء الجثث في القنوات ودفنها في مقابر جماعية .. شبكة CNN تحقق في كيفية تنفيذ الجيش السوداني لعمليات قتل على أساس عرقي".
