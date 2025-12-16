مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة تثمينا لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة

كرّم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تقديرا لرعايتها الكريمة للمؤتمر العالمي للسنوي للمجلس بعنوان "الأسرة في سياق فقه الواقع"ودعمها المتواصل لقضايا الأسرة وتمكينها، وتعزيز مكانتها بوصفها الركيزة الأساسية للمجتمع.

قام بتسليم درع التكريم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش خلال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر ،حيث تسلّمت درع التكريم نيابةً عن سموّها وزيرة دولة الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي ذلك بحضور نخبة من المسؤولين وممثلي الجهات الوطنية والدولية.



ويعكس هذا التكريم المكانة الرفيعة التي تحظى بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في مسيرة العمل الوطني والإنساني، وعرفانا بدور سموها الريادي في دعم قضايا الأسرة والمرأة والطفولة، وترسيخ منظومة متكاملة تعزز الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، وتسهم في بناء الإنسان الإماراتي وفق رؤية وطنية إنسانية راسخة.

وأكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أنَّ رعاية "أم الإمارات" للمؤتمر تمثل امتدادا لنهجها الثابت ورؤيتها الاستشرافية في تمكين الأسرة، ودعم المبادرات العلمية التي تُعنى بقضاياها في سياق التحولات المعاصرة، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، وصون الهوية الوطنية، وترسيخ القيم المجتمعية الأصيلة.