أحمد بن محمد: نسأل الله أن يديم على البحرين استقرارها وعزها

هنأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وشعب مملكة البحرين الشقيق بمناسبة العيد الوطني.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "خالص التهاني وأصدق التبريكات لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ولشعب مملكة البحرين الشقيق بمناسبة عيدهم الوطني ... نسأل الله أن يديم على البحرين استقرارها وعزها، وأن يديم محبتنا وأخوتنا".