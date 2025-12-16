المستشفى الأميركي دبي يُطلق مبادرة «خَلّك بخير بعد الأربعين» للكشف المبكر عن الأورام

أعلن المستشفى الأميركي دبي، عن إطلاق مبادرة وطنية رائدة تحت عنوان «خَلّك بخير بعد الأربعين»، وذلك بالتماشي مع توجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الرامية إلى ترسيخ نهج الوقاية الصحية وتعزيز خدمات الكشفالمبكر لمواطني إمارة دبي.

جري إطلاق المبادرة خلال حفل رسمي أقيم في مقر المستشفى الأميركي دبي، بحضور المدير العام لهيئة الصحة بدبي، الدكتور علوي الشيخ علي، والرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا والمستشفى الأميركي دبي، شريف بشارة، إلى جانب نخبة من المسؤولين في قطاع الرعاية الصحية بدبي، وشركاء القطاع الصحي.

وتهدف مبادرة «خَلّك بخير بعد الأربعين» إلى توفير فحوصات ذكيةواستباقية مجانية للكشف المبكر عن أورام البروستات والرئة والثدي وعنق الرحم، بالاعتماد على التكنولوجيا الطبية المتقدمة، بما يسهم في الحد من حالات الاكتشاف المتأخر للأورام، وتعزيز فرص العلاج المبكر، والارتقاء بجودةالحياة الصحية للمواطنين بعد سن الأربعين.

وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود المستمرة لإمارة دبي في تطوير منظومةرعاية صحية متكاملة ومستدامة، ترتكز على الوقاية والابتكار، وتُمكّن المواطنين من الوصول إلى خدمات طبية عالمية المستوى، انسجاماً مع رؤية دبي بأن تكون من أكثر المدن صحة وجودة حياة على مستوى العالم.

وفي هذا الإطار، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا والمستشفى الأميركي دبي شريف بشارة : "نفخر بإطلاق مبادرة «خَلّك بخير بعدالأربعين»، التي تعكس التزامنا الراسخ بدعم توجهات القيادة الرشيدة فيتعزيز صحة المجتمع. ومن خلال توظيف الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنياتالطبية في برامج الفحص المبكر، نسعى إلى تمكين المواطنين من اكتشاف الأمراض الخطيرة في مراحلها الأولى، قبل ظهور الأعراض، بما يسهم في رفعمعدلات الشفاء وتحسين جودة الحياة".

وتستهدف المبادرة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة المقيمين في إمارة دبي، حيث سيتم تقديم الفحوصات في المستشفى الأميركي دبي وفق أعلى المعايير الطبية العالمية، وتحت إشراف نخبة من الأطباء والاستشاريين المتخصصين في مجال الأورام.

ودعت المستشفى الأميركي دبي وهيئة الصحة بدبي، المواطنين في إمارة دبي إلى المبادرة بإجراء الفحوصات المجانية والاستفادة من هذه الفرصة النوعية لتعزيز الوعي الصحي وترسيخ ثقافة الوقاية، انسجاماً مع شعار المبادرة: «خَلّك بخير بعد الأربعين».