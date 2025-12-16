حمدان بن محمد: نسأل الله أن يحفظ البحرين ويزيدها عزّاً وازدهاراً

هنأ سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، والشعب البحريني، بمناسبة اليوم الوطني.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "في اليوم الوطني لمملكة البحرين الشقيقة، نبارك لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ولحكومة البحرين وشعبها العزيز هذه المناسبة … علاقة راسخة تجمع قادتنا وشعبينا، وتربطنا الأخوّة والمصير الواحد والتاريخ المشترك، نسأل الله أن يحفظ البحرين ويزيدها عزّاً وازدهاراً، وكل عام والبحرين الشقيقة بخير".