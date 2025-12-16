محمد بن راشد: تبقى البحرين قلب وعين.. ومصير مشترك بإذن الله

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، والشعب البحريني، بمناسبة اليوم الوطني.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نبارك لأخي الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ولشعب مملكة البحرين الشقيق، احتفالهم بالعيد الوطني المجيد.. نسأل الله أن يديم على البحرين الأمن والأمان والرخاء، وأن يكتب لشعبها المزيد من التقدم والازدهار".

وتابع سموه: "وتبقى البحرين قلب وعين .. ومحبة دائمة ومصير مشترك بإذن الله ..".