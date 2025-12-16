«طرق دبي» تعتمد لوحة أمامية إضافية لدراجات توصيل الطلبات

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اعتماد إصدار لوحة أمامية إضافية للدراجات النارية والكهربائية، الخاصة بنشاط توصيل الطلبات للشركات، بعد أن كانت مقتصرة على لوحة خلفية فقط، اعتباراً من نهاية الشهر الجاري، حيث ستُضاف تدريجياً عند تجديد الترخيص، وذلك ضمن الإطار التنظيمي الذي اعتمدته الهيئة لحوكمة هذا القطاع الحيوي المهم، ليواكب أفضل الممارسات العالمية وخريطة الطريق المعتمدة، التي تنظّم جميع مجالات الأمن والسلامة في عمليات التوصيل.

ويأتي إجراء إصدار لوحات أمامية إضافية لدراجات توصيل الطلبات، ضمن حزمة من الحلول والمبادرات المشتركة بين الهيئة والقيادة العامة لشرطة دبي، وبعد عقد سلسلة من الاجتماعات مع الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة والشركات الاستشارية، لبحث ومراجعة الإجراءات الكفيلة بتطوير تنظيم هذا القطاع، وتحديد اشتراطات تضمن سلامة السائقين وسلامة مستخدمي الطريق بما يعزز السلامة على طرق الإمارة.

وأكّد المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، أحمد محبوب، أن قرار إصدار اللوحة الإضافية الأمامية سيطبق على دراجات قطاع توصيل الطلبات، حيث تم تخصيص لوحتين، (أمامية وخلفية)، باللون الذهبي والكتابة باللون الأسود تحمل الرمز (9)، وذلك لتمييز فئة دراجات التوصيل، يتم صرفهما برقم جديد موحد يختلف عن رقم اللوحة السابق، وبشكل تدريجي عند ترخيص أو تجديد ترخيص كل دراجة، بحسب موعد تجديدها أو حال تلفها أو فقدانها.

وأوضح محبوب أن «القرار لا يشمل الدراجات غير التجارية (دراجات الأفراد)، ويقتصر إصدار اللوحة الإضافية الأمامية على الدراجات المستخدمة في أنشطة نقل الطرود والرسائل والوثائق، وخدمات تنظيم وتوصيل الطلبات، وإدارة طلبات النقل والتوصيل عبر المنصات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وتأجير الدراجات النارية والكهربائية في حال تشغيلها بأي من الأنشطة المشار إليها».

وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي استجابة للنمو المتسارع الذي يشهده قطاع توصيل الطلبات خلال السنوات الأخيرة، من حيث حجم الطلب، وزيادة أعداد الدراجات العاملة على طرق الإمارة، مؤكداً أن الضوابط، التي وضعتها الهيئة لتنظيم وحوكمة هذا القطاع، ستسهم بشكل كبير في رفع مستوى الانضباط المروري، إلى جانب تعزيز تجربة خدمات النقل والتوصيل، بما ينسجم مع أولويات هيئة الطرق والمواصلات في الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق. يذكر أن الهيئة وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، كشفت في الفترة الماضية عن قرار تقنين قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة في شوارع دبي، وحظر سائقي دراجات التوصيل من القيادة في الحارتين السريعة في أقصى اليسار في الشوارع التي تتكون من خمسة مسارات أو أكثر، ومن القيادة في الحارة السريعة في أقصى اليسار في الشوارع المكونة من ثلاثة أو أربعة مسارات، أما الشوارع التي تتكون من مسارين أو أقل فلا يوجد ما يمنع سائقي دراجات التوصيل من القيادة عليها.

أحمد محبوب:

• اللوحة الأمامية ستسهم في رفع مستوى الانضباط المروري، إلى جانب تعزيز تجربة خدمات النقل والتوصيل.