المحكمة الاتحادية العليا تستقبل وفداً قضائياً من أستونيا

استقبلت المحكمة الاتحادية العليا وفداً قضائياً من جمهورية أستونيا، برئاسة وزيرة العدل والشؤون الرقمية في جمهورية أستونيا، ليزا لي باكوستا، وبحضور سفيرة جمهورية أستونيا لدى الدولة، ماريا بيلوفاس.

وكان في استقبال الوفد الزائر رئيس المحكمة، محمد حمد البادي الظاهري، وعدد من قضاتها وإدارييها.

واستمع الوفد، خلال اللقاء، لشرح من رئيس المحكمة الاتحادية العليا عن التطور الذي تشهده المحكمة والتحول الذكي في المنظومة القضائية في الإمارات، الذي طال مختلف إجراءات التقاضي، بهدف تسهيل وتسريع الإنجاز، وضمان تقديم أفضل الخدمات وصولاً إلى أعلى مستويات الرضا والسعادة للمتعاملين.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول كيفية سير عمل الأنظمة القضائية.

وتجول الوفد في أروقة المحكمة وقاعاتها، مبدياً إعجابه بما لمسه من تطور على مستوى الإجراءات والوسائل، وسلاسة في سير العمل القضائي والإداري والتقني في المحكمة الاتحادية العليا.

وقدم رئيس المحكمة الشكر والتقدير لوزيرة العدل والشؤون الرقمية، والوفد المرافق لها، على الزيارة، مؤكداً أهمية تعزيز علاقات التعاون المستمر وتبادل الخبرات بين البلدين.