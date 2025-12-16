كتل هوائية باردة وأمطار وبرق ورعد أحياناً حتى الجمعة

تشهد الدولة منذ السبت الماضي أمطاراً مختلفة الشدة على بعض المناطق، وخصوصاً الجزر، بينما توقع المركز الوطني للأرصاد أن يتعمق المنخفض الجوي العلوي من اليوم وحتى الجمعة المقبل مصحوباً بكتلة هوائية باردة، وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة وتتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الغزارة على فترات، وعلى شكل موجات مع البرق والرعد أحياناً، واحتمال تساقط البرد على بعض المناطق.

وتفصيلاً، تتأثر الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي على شكل موجات، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر مصحوباً برياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي علوي يتعمق ويضعف أحياناً، ويصاحبه تيار هوائي من الشمال الغربي، وبلغت أقل درجة حرارة سجلت في الدولة، أمس، 9.1 درجات مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:15 صباحاً، بينما بلغت أعلى درجة حرارة سجلت في الدولة 31.3 درجة مئوية في الشوامخ (أبوظبي) في الساعة الثانية ظهراً.

وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى أن الطقس اليوم الثلاثاء، سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، تتخلله بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على الجزر وبعض المناطق الشرقية والساحلية الشمالية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً ومثيرة للغبار والأتربة، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 15 إلى 30 وقد تصل إلى 45 كم/س، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، ومتوسط الموج، وقد يضطرب أحياناً في بحر عمان.

وتوقع أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم، مع فرصة سقوط أمطار على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً ومثيرة للغبار والأتربة، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 15 إلى 30 وقد تصل إلى 50 كم/س، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ونبّه المركز إلى أنه من المتوقع أن يكون الطقس بعد غد الخميس، غير مستقر ويكون غائماً جزئياً إلى غائم، يتخلله بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، مع سحب مثيرة للغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 15 إلى 35 وقد تصل إلى 55 كم/س، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج، ويضطرب أحياناً في بحر عمان.

ولفت إلى استمرار طقس الجمعة في حالة عدم الاستقرار، ويكون غائماً جزئياً إلى غائم ويتخلله بعض السحب الركامية، مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، مع سحب مثيرة للغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وسرعتها من 20 إلى 35 وقد تصل إلى 60 كم/س، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج، ويضطرب أحياناً في بحر عمان.