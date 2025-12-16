المكتب الإعلامي لحكومة دبي يحتفي بتخريج الدفعة الثالثة من برنامج «DXB500»

احتفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي بتخريج الدفعة الثالثة من برنامج «DXB500»، المبادرة النوعية التي أطلقها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، والهادفة إلى تدريب قيادات الاتصال بالجهات الحكومية وشبه الحكومية في دبي، وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي، بما يُسهم في رفع كفاءة الرسالة الحكومية، وترسيخ حضور دبي الإعلامي محلياً ودولياً.

ويُعدّ برنامج «DXB500» إحدى المبادرات الاستراتيجية التي يُنفّذها المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ضمن رؤية متكاملة لبناء منظومة اتصال حكومي متقدّمة، تقوم على تطوير القيادات الإعلامية، وتعزيز التنسيق وتكامل الرسائل بين الجهات الحكومية، وتوظيف أدوات الاتصال الحديثة لصناعة محتوى مؤثر يعكس قصة دبي وتوجهاتها المستقبلية.

وأكدت نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المري، أن برنامج «DXB500» يعكس رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في الكفاءات الإعلامية، وبناء جيل من قيادات الاتصال القادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي وصناعة تأثير حقيقي ومستدام.

وقالت: «يُمثّل البرنامج استثماراً استراتيجياً في قيادات الاتصال الحكومي، ويُجسّد إيماننا بأهمية تمكين هذه الكوادر بالأدوات والمهارات الحديثة التي تضمن إيصال الرسائل الحكومية بدقة ووضوح وتأثير. فالعمل الإعلامي اليوم أصبح عنصراً أساسياً في دعم السياسات العامة، وتعزيز الثقة، وترسيخ الصورة الإيجابية لدبي كمركز عالمي للابتكار والريادة».

وأضافت: «نحرص من خلال البرنامج على تطوير قدرات مسؤولي الاتصال في صناعة محتوى يعكس قصة دبي ويواكب تطلعات المجتمع، باستخدام أحدث أساليب السرد الرقمي والإعلام الجديد، بما يُعزّز فاعلية الرسالة الحكومية وقربها من الجمهور».

وأشارت إلى أهمية الحملات الإعلامية كجزء أساسي من نجاح قصة دبي، سواء على المستويات الوطنية أو الاقتصادية أو التعليمية أو الصحية، مؤكدة الدور المحوري للإعلام في إيصال رسالة دبي وإنجازاتها على المستويين المحلي والعالمي. كما شددت على أهمية توظيف مختلف المنصات والأدوات الإعلامية، لإيصال رسائل إبداعية مكثّفة وقادرة على إحداث تأثير ملموس.

وسلطت النسخة الثالثة من البرنامج الضوء على الحملات الحكومية التي تُحدث أثراً إيجابياً في المجتمع، مع التركيز على توظيف أدوات الإعلام الرقمي، والسرد الإبداعي، واستخدام التقنيات الحديثة في صناعة الرسائل الإعلامية.

كما تضمنت مجموعة من الجلسات التخصصية وورش العمل التطبيقية التي قادها خبراء ومتحدثون من مؤسسات إعلامية مرموقة محلياً ودولياً، تناولت موضوعات متنوعة، من بينها تصميم الحملات الإعلامية المؤثرة، وحماية الأمن الاقتصادي من خلال الاتصال الاستراتيجي، ومواجهة المعلومات المضللة والشائعات، وصناعة المحتوى القصير والمباشر، وأفضل الممارسات في الاتصال الحكومي الرقمي.

وقالت مديرة إدارة العلاقات الإعلامية الاستراتيجية بالإنابة في المكتب الإعلامي لحكومة دبي، هند فكري: «يُمثّل برنامج (DXB500) إحدى الركائز الأساسية في تطوير منظومة الاتصال الحكومي في دبي، إذ يسهم في بناء قدرات قيادات الاتصال على أسس استراتيجية تقوم على توحيد الرسائل، ورفع مستوى الجاهزية الإعلامية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في التعامل مع مختلف القضايا والتحديات».

