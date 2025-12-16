«خبراء الإمارات» يواصل دعم أولويات الدولة وإعداد الخبراء المتخصصين

أعلن «برنامج خبراء الإمارات» أبرز الإنجازات والمحطّات الرئيسة التي حققها خلال عام 2025، مؤكداً استمرار دوره في إعداد كوادر وطنية متخصصة قادرة على دعم أولويات الدولة، وتعزيز تنافسيتها في مختلف القطاعات الحيوية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، نحو تمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بالمعرفة والخبرات التي تسهم في دفع مسيرة التنمية الشاملة، وتدعم قطاعات النمو المستقبلية.

وفي هذا السياق، قال مدير برنامج خبراء الإمارات أحمد طالب الشامسي: «يعكس التقدّم الذي حققه البرنامج خلال عام 2025 نهج القيادة الرشيدة للاستثمار في بناء الكفاءات الإماراتية، وترسيخ قدراتهم على الإسهام الفاعل في تطوير القطاعات الحيوية المتعددة، إذ تؤكد نتائج حصاد هذا العام قدرة خبرائنا على تحويل المعرفة إلى ممارسات وتطبيقات عملية، تسهم في صياغة سياسات وطنية مستقبلية، وتعزز حضور دولة الإمارات في المحافل الدولية».

وأشار إلى أبرز تلك الإنجازات مثل تخريج الدفعتين الثانية والثالثة من البرنامج، في شهر نوفمبر المنصرم، بتكريم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي عُقدت مؤخراً في أبوظبي، حيث احتفى البرنامج بتخريج 40 خبيراً إماراتياً، بواقع 25 خريجاً من الدفعة الثانية، و15 خريجاً من الدفعة الثالثة، موزعين على 23 قطاعاً وطنياً، وتضم كل دفعة خمسة زملاء يمثلون القطاعات الحيوية التي تشكّل ركيزة التنمية المستقبلية للدولة.

كما اختتمت الدفعة الرابعة من البرنامج رحلتها بنجاح في شهر أكتوبر السابق، حيث أنهى 25 مشاركاً برنامجاً يمتد عاماً كاملاً وحافلاً بالأنشطة والتجارب العملية، من أبرزها تقديم ثمانية من خبراء الدفعة الرابعة ثمانية حلول مبتكرة لتحديات وطنية مُلِحّة في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والاستدامة والهوية الثقافية والأمن الغذائي، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر العلوم السلوكية العالمي 2025، الذي استضافته أبوظبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعلى الصعيد الدولي، شارك 14 خبيراً من أعضاء البرنامج في إكسبو 2025 أوساكا باليابان في شهر سبتمبر الماضي، بهدف إبراز الكفاءات الوطنية والإسهام في الحوار العالمي، تجسيداً لالتزام دولة الإمارات «دبلوماسية المعرفة» عبر بناء الشراكات وتبادل الخبرات، إلى جانب مشاركة خبراء البرنامج في مؤتمر الأطراف (COP30) في البرازيل، وفي الفعاليات المعرفية التابعة للقمة العالمية للحكومات، بما يعزّز حضور الكفاءات الوطنية في المنصات الدولية المعنية بصياغة مستقبل القطاعات الحيوية، وكذلك المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في «دافوس».

تجدر الإشارة إلى أن برنامج «خبراء الإمارات» انطلق في عام 2019، ويضم حالياً نسبة عالية من حملة الشهادات الأكاديمية العليا، فعلى سبيل المثال من خبراء الدفعة الرابعة يحمل 24% منهم درجة الدكتوراه، و76% منهم حاصلون على درجة الماجستير، كما عزّز البرنامج خلال عام 2025 تركيزه على التدريب وتطوير المعرفة في القطاعات المرتبطة بأحدث التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي ودمج مسارات تعليمية جديدة في هذا المجال، دعماً لجهود الدولة في بناء كفاءات وطنية قادرة على قيادة التحوّل التكنولوجي.

