الإمارات والاتحاد الأوروبي يطلقان مفاوضات الشراكة الاستراتيجية

أطلقت دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي رسمياً عملية التفاوض بشأن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، حيث أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط والمسؤولة عن العلاقات مع دول الخليج، دوبرافكا سويتسا، ووزيرة دولة، لانا نسيبة، بدء هذه المفاوضات.

وتُمثّل هذه الخطوة محطة محورية لترسيخ العلاقات الثنائية عبر المجالات الرئيسة ذات الأولوية المشتركة، إلى جانب المفاوضات القائمة حول اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات.

وتُقدّم اتفاقية الشراكة الاستراتيجية إطار عمل مؤسسياً شاملاً لدعم نطاق التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، استناداً إلى خطة العمل الطموحة التي أرساها القادة خلال قمة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 2024 التي عُقدت في بروكسل.

كما تُسهم في دعم الأهداف الواردة في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي لعام 2022، بشأن الشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج (استراتيجية الخليج)، وترتيبات تعزيز التعاون التي تم توقيعها في عام 2018 بين الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية ووزارة الخارجية في دولة الإمارات.

وجدّدت دوبرافكا سويتسا ولانا نسيبة تأكيد حرصهما المشترك على تعميق وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات التي تشمل التجارة والاستثمار والمساعدات الإنسانية.

كما أكدتا دور الجانبين المحوري في بناء جسور التواصل بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.

وستُسهم الاتفاقية في تعزيز التعاون من أجل دعم السلام والاستقرار الإقليميين، وحماية التعددية والقانون الدولي، ودعم جهود استكشاف الفرص في مجالات الاتصال، والبحث والابتكار، والطاقة والتحول الأخضر والرقمي، والذكاء الاصطناعي.

كما أكد الجانبان التزامهما المشترك بتوطيد شراكة طموحة ترتكز على المستقبل، بما يُسهم في تعزيز الروابط الراسخة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، في ظل تزايد التحديات الإقليمية والدولية، بما يحقق المنفعة المشتركة لشعوب أوروبا ودولة الإمارات والمنطقة.