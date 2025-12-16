زيارة رئيس الدولة إلى قبرص تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

رحب رئيس جمهورية قبرص، نيكوس خريستودوليدس، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة الزيارة الرسمية التي أجراها صاحب السمو رئيس الدولة إلى جمهورية قبرص في 14 ديسمبر 2025.

وتعد زيارة صاحب السمو رئيس الدولة إلى جمهورية قبرص الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس لدولة الإمارات إلى قبرص، ما يعد محطة تاريخية بارزة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين قبرص ودولة الإمارات.

وتؤكد هذه الزيارة التزاماً مشتركاً للارتقاء بهذه الشراكة الاستراتيجية ضمن إطار عمل طموح يرتكز على المستقبل، ويشمل القطاعات الرئيسة، ويركز بشكل أساسي على التجارة والاستثمار والتعاون في مجال الطاقة وتعزيز الربط والتكامل.

ورحّب الجانبان بالتعاون الوثيق القائم بين الدولتين، واتفقا على إعداد خطة عمل مشتركة، تهدف إلى توطيد التعاون الثنائي، ودعم تنفيذ المشاريع الجديدة تحت إشراف وزير خارجية جمهورية قبرص ووزارة الخارجية في دولة الإمارات.

وفي إطار جهود توطيد التعاون، رحّب الجانبان بالوفد الرسمي رفيع المستوى من قطاع الأعمال في دولة الإمارات، وباجتماع الطاولة المستديرة للأعمال بين دولة الإمارات وقبرص، الذي يهدف إلى تعزيز الفرص الاستراتيجية في مجالي التجارة والاستثمار.

وبحث الجانبان الفرص الاستثمارية في القطاعين العام والخاص، إلى جانب المشاريع المشتركة في عدد من المجالات، شملت التعاون في مجال الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، وتعزيز التواصل والدفاع ومشاريع البنية التحتية الكبرى وقطاع الشحن والتعاون البحري.

وقدّم الرئيس خريستودوليدس إحاطة شاملة حول رئاسة قبرص المرتقبة لمجلس الاتحاد الأوروبي في عام 2026، بما في ذلك الهدف المتمثل في التركيز على الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، وتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.

ويوفر منتدى الاستثمار والتمويل الثاني في أبوظبي، الذي عُقد في 11 ديسمبر 2025، إضافة إلى مؤتمر الطاقة المرتقب، فرصاً استثمارية تعود بالمنفعة المتبادلة، بما يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي، من خلال التجارة في مجال الطاقة وتطوير التكنولوجيا النظيفة.

كما اتفق الجانبان على مجموعة من الأولويات المشتركة التي تهدف إلى تعزيز وترسيخ العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات.

وشددت قبرص ودولة الإمارات التأكيد على التزامهما الراسخ استئناف جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية شاملة ودائمة للقضية القبرصية، على أساس اتحاد فيدرالي ثنائي للمنطقتين والطائفتين يتمتع بالمساواة السياسية، ووفقاً للأطر المتفق عليها من قبل الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما أكدت دولة الإمارات أهمية الحفاظ على استقلال جمهورية قبرص وسيادتها وسلامة ووحدة أراضيها.

كما جددت قبرص دعمها المبدئي لسيادة دولة الإمارات، ولاسيما ما يتعلق بقضية الجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، وسلط الجانبان الضوء على البيان المشترك للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، الصادر في أكتوبر 2024، والبيان الوزاري المشترك للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون، الصادر في أكتوبر 2025، والداعيين إيران إلى إنهاء احتلالها الجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات، والذي يُشكّل انتهاكاً لسيادة دولة الإمارات ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، كما جدد الجانبان دعمهما للتوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع عبر المفاوضات الثنائية أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وفقاً للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

كما أكّد الجانبان أهمية الممر البحري «أمالثيا»، الذي تم إنشاؤه من خلال التعاون الوثيق بين دولة الإمارات وقبرص، باعتباره شريان حياة أساسياً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما جدد القائدان التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم، قائم على حل الدولتين، يفضي إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، ووفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي.

وشدّد الجانبان على رفضهما القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وأكدا ضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما في ذلك البنود المتعلقة بمعبر رفح.

كما أكد الجانبان ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان للتخفيف من معاناة المدنيين، وشددا على أهمية خفض التصعيد بشكل فوري وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل عاجل إلى أنحاء السودان، وضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة.