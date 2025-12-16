"الهوية والجنسية" تطلق "باقة تقدير" لكبار المواطنين وأصحاب الهمم

أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ مشروع "باقة تقدير" لفئة كبار المواطنين وأصحاب الهمم المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي بالتعاون مع وزارة تمكين المجتمع، وذلك في إطار مشاريع الدورة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.

وتشمل "باقة تقدير" تقديم الهيئة خدمة تجديد جواز السفر وتجديد بطاقة الهوية بشكل استباقي ودون تقديم طلب لفئة كبار المواطنين وأصحاب الهمم المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي، وذلك قبل انتهاء مدة صلاحية الجواز والهوية، وتسليم جواز السفر وبطاقة الهوية الجديدة إلى المتعامل المستفيد في محل إقامته.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، إن هذه المبادرة هي رسالة وفاء لأهل العطاء تجسد تقدير الهيئة لعطاء الفئة المستهدفة من كبار المواطنين وأصحاب الهمم ورحلتهم في خدمة الوطن، كما أنها ترسخ قيم الهيئة في مجال الهوية المسؤولية وتعكس توجهاتها الاجتماعية التي حرصت على تطبيقها في عام المجتمع 2025.

وأشارت إلى أن الموظفين المعنيين في الهيئة سيقومون برصد تاريخ انتهاء صلاحية الوثائق الخاصة بالفئة المستهدفة إلكترونيًا، وتحديد الوثائق التي شارفت على الانتهاء وتجديدها تلقائيًا دون تقديم أية طلبات أو إجراءات من المتعامل المستهدف، ثم طباعة الوثائق الجديدة، والاتصال بالمتعامل لإخطاره بالتجديد، وتوصيل الوثائق إلى مقر سكن المتعامل بواسطة أحد موظفي الهيئة، الأمر الذي يعني اختصار عدد خطوات خدمة التجديد لهذه الفئة من 3 خطوات إلى 0 خطوة.