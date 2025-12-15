عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الهندي يترأسان أعمال اللجنة المشتركة والحوار الاستراتيجي بين البلدين

ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية الهند الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، أعمال الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة، والحوار الاستراتيجي في دورته الخامسة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، وذلك في العاصمة أبوظبي.

ويأتي انعقاد هذه الدورة في مرحلة متقدمة من الشراكة بين البلدين، ليشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، ويعكس مستوى الارتقاء الذي بلغته، في ظل المشاركة الواسعة لكبار الوزراء والمسؤولين من الجانبين، وما تحمله من دلالات واضحة على عمق الالتزام السياسي المشترك بتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع التقدم المحرز في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز مسار التجارة الثنائية نحو بلوغ الهدف المشترك البالغ 100 مليار دولار أميركي.

كما رحب الجانبان بالتطور الملحوظ في مجالات التكامل المالي الرقمي، بما في ذلك الربط بين منظومة المدفوعات الهندية(UPI) ومنصة آني (AANI) الإماراتية، والتشغيل المتبادل بين بطاقتي روباي وجيوان، وهي خطوات من شأنها تعزيز الكفاءة، وخفض التكاليف، وتوسيع نطاق الشمول المالي بما يعود بالنفع على الشركات والعمال والطلاب والسياح.

وأكد الجانبان على الدور المحوري للتعليم في دعم مسار التعاون الثنائي، حيث يعد إنشاء مركز غاندي-زايد للسلام والتسامح ودراسات الاستدامة خطوة مهمة لبناء قاعدة معرفية مستدامة ترسخ التفاهم الثقافي والتبادل الأكاديمي بين البلدين.

وفي هذا الإطار، استعرض الجانبان التقدم المحرز في المعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي (IITD) أبوظبي، مشيدين بما تحقق من إنجازات ملموسة خلال فترة زمنية وجيزة، ومؤكدين أن إنشاء وتشغيل مؤسسة أكاديمية مرموقة في أبوظبي يمثل إنجازاً نوعياً يعكس التزام البلدين بالتميز الأكاديمي.

وفي كلمته، أشاد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بالنمو المتسارع في العلاقات الإماراتية-الهندية، مؤكدا أن اللجنة المشتركة والحوار الاستراتيجي يشكلان منصة فاعلة لترجمة توجيهات قيادتي البلدين إلى نتائج عملية تسهم في دعم مسيرة الازدهار المشترك.

واختتمت أعمال الاجتماع بالتوقيع على المحضر الرسمي للدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة.

وضم وفد الدولة المشارك في الحوار الاستراتيجي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد المزروعي، ووزير الرياضة الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، ووزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي،ووزير الصحة ووقاية المجتمع أحمد بن علي الصايغ، ووزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، ووزير الاستثمار محمد بن حسن السويدي، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد عمر بن سلطان العلماء، ووزير دولة لشؤون الدفاع محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، ووزيرة دولة نورة بنت محمد الكعبي، ووزير دولة سعيد بن مبارك راشد الهاجري، ومحافظ مصرف الإمارات المركزي خالد بالعمي التميمي، وسفير الدولة لدى جمهورية الهند الدكتور عبد الناصر الشعالي.