الإمارات والبحرين.. علاقات استراتيجية راسخة يعززها المصير المشترك والرؤية التنموية الطموحة نحو المستقبل

تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين روابط أخوية وتاريخية وطيدة، تُمثّل نموذجاً فريداً في سياق العلاقات الدولية، حيث تستند إلى إرث حضاري وثقافي واجتماعي مشترك، وتطلعات تنموية موحّدة نحو تحقيق مستقبل أكثر نماءً وازدهاراً لشعبَي البلدين الشقيقين والمنطقة والعالم.

وبفضل الرؤية الطموحة التي تتبنّاها القيادة الرشيدة لكلا البلدين، أصبحت العلاقات الثنائية بينهما نموذجاً يُحتذى، يدعمها التعاون والشراكات الاستراتيجية والمواقف الموحّدة إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار الموقفين الخليجي والعربي الداعمين للأمن والسِلم الإقليمي والدولي، ولجهود التنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز رفاه ورخاء شعبَي البلدين.

وتزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بالذكرى الرابعة والخمسين لاتحادها المجيد ومسيرتها الحافلة بالإنجازات، واحتفالات مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة يومها الوطني، تتجدّد معاني الأخوّة والتلاحم بين البلدين، وتبرز قوة الروابط الاجتماعية المتجذرة التي تجمع الشعبين منذ عقود طويلة، إلى جانب العلاقات الدبلوماسية الإماراتية-البحرينية التي أرست نموذجاً متميّزاً على صعيد التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما تربط دولة الإمارات بمملكة البحرين علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية واسعة، تقوم على شراكات استراتيجية ريادية ومستدامة، تعكسها الأرقام والمشاريع التنموية الكبرى، فمن بين المؤشرات على هذه الشراكة الاستراتيجية، يبرُز الاستثمار الأجنبي المباشر؛ إذ تُعد دولة الإمارات من بين أكبر ثلاثة مستثمرين في مملكة البحرين، حيث بلغ حجم الاستثمار الإماراتي المباشر في المملكة 16.5 مليار درهم حتى عام 2024، ما يُمثّل 10% من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين.

أما على صعيد التبادل التجاري غير النفطي، فقد بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 231.6 مليار درهم خلال الفترة من 2010 إلى 2022. وشهد هذا التبادل نمواً قياسياً بنسبة 182.4%، مرتفعاً من 9.1 مليار درهم في عام 2010 إلى أكثر من 25.7 مليار درهم في عام 2023.

وفي سياق الاستثمارات المتبادلة، يعمل أكثر من 1500 مستثمر إماراتي في مملكة البحرين، وبلغ عدد المستثمرين الإماراتيين في الشركات المساهمة العامة في بورصة البحرين أكثر من 7000 مستثمر. وفي المقابل، وصل حجم الاستثمارات البحرينية في دولة الإمارات إلى 5.1 مليار درهم في ديسمبر 2023.

وتتجسّد الشراكة الإماراتية-البحرينية في مشاريع نوعية تنفّذها جهات وشركات إماراتية في مملكة البحرين، وتشمل قطاعات حيوية كالطاقة والصناعة والاستدامة والبنية التحتية والنقل والرعاية الصحية والتطوير العقاري، إلى جانب مواصلة التعاون بين البلدين في مجالات تبادل الخبرات في مختلف القطاعات، بما يدعم تعزيز التنافسية وتطوير وتدريب الكفاءات والكوادر من كلا الجانبين.

وفي خضم التطوّر المستمر الذي تشهده العلاقات الأخوية الإماراتية - البحرينية، تواصل هذه الشراكة الاستراتيجية تقديم نموذج رائد في التنسيق والتعاون القائم على وحدة الموقف والرؤى، ماضيةً بخطى ثابتة نحو فضاءات أوسع من التقدّم والازدهار، بما يدعم تحقيق رؤى القيادة الحكيمة للبلدين، ويترجم آمال وطموحات الشعبين الشقيقين نحو مستقبل أكثر تطوراً ونماءً.