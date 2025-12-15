"طرق دبي": إضافة لوحة أمامية للدراجات النارية والكهربائية

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اعتماد إصدار لوحة أمامية إضافية للدراجات النارية والكهربائية الخاصة بنشاط توصيل الطلبات للشركات، بعد أن كانت مقتصرة على لوحة خلفية فقط، اعتباراً من نهاية شهر ديسمبر الحالي، حيث ستُضاف تدريجياً عند تجديد الترخيص وذلك ضمن الإطار التنظيمي، الذي اعتمدته الهيئة لحوكمة هذا القطاع الحيوي المهم، ليواكب أفضل الممارسات العالمية وخارطة الطريق المعتمدة، التي تنظّم جميع مجالات الأمن والسلامة في عمليات التوصيل.



ويأتي إجراء إصدار لوحات أمامية إضافية لدراجات توصيل الطلبات، ضمن حزمة من الحلول والمبادرات المشتركة بين الهيئة والقيادة العامة لشرطة دبي، وبعد عقد سلسلة من الاجتماعات مع الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة والشركات الاستشارية، لبحث ومراجعة الإجراءات الكفيلة بتطوير تنظيم هذا القطاع وتحديد اشتراطات تضمن سلامة السائقين وسلامة مستخدمي الطريق بما يعزز السلامة على طرق الإمارة.