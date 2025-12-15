شرطة دبي تبحث حماية الشخصيات في ظل الذكاء الاصطناعي

بحثت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، سبل تطوير منظومة حماية الشخصيات في ظل التطورات المتسارعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال جلسة حوارية نظمتها إدارة أمن وحماية الشخصيات، بمشاركة عدد من الجهات الشريكة الحكومية والخاصة.

وناقشت الجلسة، التي عُقدت بحضور نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون أمن الهيئات العميد عبيد بن يعروف الكتبي، ومدير إدارة أمن وحماية الشخصيات العقيد أحمد سالم المنصوري، آليات توظيف الحلول الذكية والأنظمة المتقدمة بما يعزز الجاهزية الأمنية، ويرفع كفاءة الأداء، ويدعم منظومة الأمن الوقائي في مجال حماية الشخصيات.

وأكد المشاركون أهمية مواكبة المتغيرات العالمية في هذا المجال، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودورها في تحليل البيانات، وتأمين المعلومات، وتعزيز حماية المواقع، بما يسهم في دعم اتخاذ القرار ورفع مستويات السلامة.

وتناولت الجلسة محاور تتعلق بالحفاظ على أمن البيانات والمعلومات، وتطوير الإجراءات التشغيلية باستخدام الأنظمة الذكية، إضافة إلى مناقشة سبل تقليل الإجراءات البيروقراطية وتبسيط العمليات بما يوفر الوقت والجهد ويرفع كفاءة العمل الميداني.