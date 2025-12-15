منصور بن زايد يبحث مع وزير الشؤون الخارجية الهندي تعزيز التعاون

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم بقصر الوطن في أبوظبي، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الدكتور سوبرامانيام جايشانكار.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية الهند في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

كما تم التطرق إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.