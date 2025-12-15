"الوطني للأرصاد": تجدد فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة "الثلاثاء والأربعاء"

توقع المركز الوطني للأرصاد تجدد فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة، يومي الثلاثاء والأربعاء وتتركز على الجزر وبعض المناطق الشمالية بينما تتركز السحب وفرص الأمطار يوم الأربعاء تتركزعلى البحر وأقصى شمال الدولة، وذلك على فترات.

وشهدت الدولة، من أواخر ليل يوم السبت وحتى الصباح الباكر من يوم الأحد، سقوط أمطار متفاوتة الشدة، حيث بدأت على مياه الخليج العربي والجزر، ثم امتدت إلى المناطق الساحلية لتشمل أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة ثم امتدت الأمطار خلال فترة النهار إلى المناطق الداخلية الشمالية والشرقية، وسُجّلت أعلى كمية أمطار في ميناء صقر بواقع 12.5 ملم.

من خلال صور الأقمار الاصطناعية وبيانات الرادارات الطقس، لوحظ انخفاض كميات السحب على الدولة، يوم الإثنين: مع تركزها على البحر والجزر وبعض المناطق الشمالية والشرقية، ما أدى إلى تراجع فرص سقوط الأمطار.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد مرور الموجة الرئيسة للأمطار، يومي الخميس والجمعة حيث تبدأ التأثيرات من المناطق الغربية، وتتحرك تدريجياً لتؤثر على مدينة أبوظبي خلال آخر ليل الخميس وفجر الجمعة، ثم تمتد خلال نهار يوم الجمعة لتشمل المناطق الشمالية ومدينة العين والمناطق الشرقية، وتقل كميات السحب خلال المساء والليل. أما يوم السبت فتقل كميات السحب على الدولة بشكل ملحوظ، وتضعف فرص سقوط الأمطار، مع بقاء احتمال ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على أقصى شمال الدولة، قد يصاحبها هطول أمطار محدودة.

ونتيجة لحالة عدم الاستقرار الجوي خلال هذه الفترة ، يحتمل تكون بعض السحب المحلية، خاصة خلال فترات النهار.

والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية .البحر: خفيف إلى متوسط الموج ومضطرب أحياناً خاصة مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.