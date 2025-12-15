شرطة الشارقة تسجل أكثر من 30 ألف مخالفة لعدم الالتزام بالمسارات المخصصة

سجّلت القيادة العامة لشرطة الشارقة أكثر من 30 ألف مخالفة منذ بدء تطبيق قرار تنظيم استخدام المسارات المخصصة للدراجات النارية بما في ذلك دراجات التوصيل والمركبات الثقيلة والحافلات، والذي دخل حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من نوفمبر الماضي، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز السلامة المرورية على طرق الإمارة.

وأكدت شرطة الشارقة أن المخالفات المرصودة جاءت نتيجة عدم التزام بعض السائقين بخطوط السير الإلزامية والمسارات المحددة لكل فئة من المركبات وذلك وفقاً لقانون المرور الاتحادي، إذ تنص المادة 8 على فرض غرامة قدرها 1500 درهم و12 نقطة مرورية لعدم التزام المركبات الثقيلة بخط السير الإلزامي، بينما تنص المادة 70 على فرض غرامة قدرها 500 درهم لعدم الالتزام بعلامات المرور وإرشاداته.

كما أكدت على أن عمليات المراقبة مستمرة عبر الرادارات الذكية والكاميرات الحديثة إلى جانب دوريات المرور؛ بهدف ضمان تطبيق اللوائح بما يحقق أعلى مستويات الأمان لجميع مستخدمي الطريق.

ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة جميع مستخدمي الطرق من سائقي الدراجات والمركبات الثقيلة والحافلات إلى الالتزام بالمسارات المخصصة واتباع الإرشادات المرورية، مؤكدة أن الالتزام يسهم بشكل مباشر في حماية الأرواح وتعزيز الانسيابية المرورية وخلق بيئة طرق أكثر أماناً للجميع.