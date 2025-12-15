جاهزية ميدانية شاملة في دبي والشارقة وعجمان للتقلبات الجوية وهطول الأمطار

أعلنت بلديات دبي والشارقة وعجمان جاهزيتها الكاملة للتعامل مع حالات الطوارئ خلال هطول الأمطار، في ظل حالة التقلبات الجوية التي تشهدها الدولة، مؤكدة رفع مستوى الاستعداد الميداني وتشغيل خطط الطوارئ المعتمدة، بما يضمن سرعة الاستجابة للبلاغات، واستمرارية الخدمات الأساسية، والحفاظ على سلامة الجميع.

وأكدت بلدية دبي جاهزيتها الكاملة للتعامل مع حالات الطوارئ خلال هطول الأمطار، مشيرة إلى أن فِرَقها الميدانية على أهبة الاستعداد للاستجابة السريعة، ومعالجة البلاغات الناتجة عن تقلبات الطقس وهطول الأمطار في كل مناطق الإمارة، وذلك ضمن خطط الطوارئ المعتمدة، لضمان الحفاظ على السلامة العامة.

وأوضحت البلدية أن فِرَق الطوارئ المختصة تتابع الحالة الجوية بشكل مستمر، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سرعة التدخل في حال تجمع مياه الأمطار، أو تأثر أي من المرافق الحيوية أو الطرق.

ودعت البلدية أفراد المجتمع إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي حالات طارئة، مؤكدة أنها تستقبل بلاغات الجمهور على مدار الساعة عبر خدمة «واتس أب»، أو من خلال الاتصال المباشر على الرقم 800900، وذلك تحت شعار «سلامتكم أولويتنا»، في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية، ورفع كفاءة الاستجابة الميدانية.

من جانبها، أكدت بلدية مدينة الشارقة استعدادها الكامل للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها الدولة، مشيرة إلى تفعيل خطط الطوارئ الخاصة بموسم الأمطار، ونشر فرقها الميدانية في مختلف مناطق الإمارة.

وأفادت البلدية بأن الفِرَق المختصة باشرت التعامل مع الأمطار التي هطلت على الإمارة، والعمل على سحب مياه الأمطار من الشوارع والمناطق المتأثرة، لضمان انسيابية الحركة المرورية، وعدم تأثر الأحياء السكنية أو المرافق الخدمية.

وشدّدت بلدية الشارقة على أهمية الجاهزية المسبقة والتدخل السريع، مؤكدة حرصها على متابعة البلاغات الواردة من الجمهور، والتعامل معها وفق أعلى معايير السلامة، بما يحد من أي آثار محتملة للتقلبات الجوية.

كما حدّدت دائرة البلدية والتخطيط - عجمان أربعة إجراءات رئيسة للسلامة في ظل الأحوال الجوية السائدة وهطول الأمطار، شملت عدم الخروج من المنازل أثناء الحالة الجوية إلا للضرورة القصوى، وعدم فتح فتحات التصريف المطري والصحي، والابتعاد عن مواقع تجمع مياه الأمطار، إضافة إلى الإبلاغ عن أي حالات اشتباه في تغير المياه داخل المباني.

وأكدت البلدية جاهزية فرقها الميدانية للتعامل مع مختلف البلاغات، مشيرة إلى أنها تستقبل بلاغات المتعاملين عبر تطبيقها الذكي (MPDA)، أو من خلال مركز عجمان للاتصال على الرقم 80070، مع استمرار الجاهزية على مدار الساعة للحفاظ على سلامة المجتمع.

وكانت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان قد أعلنت في وقت سابق، استعداداتها الكاملة لموسم الأمطار، من خلال خطة متكاملة، تهدف إلى تعزيز جاهزية الإمارة واستمرارية الخدمات الأساسية، وضمان انسيابية الحركة المرورية، وسلامة السكان.

وشملت الاستعدادات تجهيز 72 مضخة متنقلة لتصريف مياه الأمطار موزّعة على مختلف مناطق الإمارة، وصيانة وتطوير 28 محطة ضخ لضمان كفاءتها التشغيلية، إضافة إلى تنفيذ أعمال وقائية قبل الموسم. وأوضحت الدائرة أنها تعمل وفق خطة استباقية مدروسة، لضمان كفاءة منظومة تصريف مياه الأمطار، واستدامة البنية التحتية في مختلف مناطق الإمارة.

ويعكس هذا التنسيق والجاهزية العالية، من قِبَل بلديات دبي والشارقة وعجمان، حرص الجهات المحلية على التعامل بكفاءة مع الحالات الجوية الطارئة، وتعزيز منظومة السلامة العامة، بما يضمن حماية المجتمع، واستمرارية الخدمات في مختلف الظروف.