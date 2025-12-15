الإمارات تُدين بأشد العبارات العملية الإرهابية في تجمع بمدينة سيدني بأستراليا

دانت دولة الإمارات بأشد العبارات العملية الإرهابية التي وقعت خلال تجمع يهودي في مدينة سيدني الأسترالية، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان، أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة وشعب أستراليا الصديق، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت الشرطة الأسترالية أعلنت، أمس، مقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين جراء إطلاق مسلحَين اثنين النار على شاطئ بونداي في سيدني.

وقالت الشرطة الأسترالية إنها اعتقلت شخصين، في حين أشارت هيئة البث الأسترالية إلى مقتل واحد من بين اثنين على الأقل نفذا الهجوم.

وأعرب رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، عن صدمته من الحادث المروع. وقال إن المستجيبين لحالات الطوارئ يعملون في الموقع ويحاولون إنقاذ أرواح.

وذكرت وكالات الأنباء أن الهجوم استهدف احتفالاً أُقيم على الشاطئ بمناسبة عيد الأنوار اليهودي.