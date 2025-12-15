توقعات بسقوط أمطار

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 10 إلى 25 وقد تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويضطرب ليلاً، ويحدث المد الأول في الساعة 09:38، والمد الثاني في الساعة 23:00، والجزر الأول في الساعة 17:08، والجزر الثاني في الساعة 03:15، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول في الساعة 20:10، والمد الثاني في الساعة 06:21، والجزر الأول في الساعة 13:02، والجزر الثاني في الساعة 01:24.