«الفارس الشهم 3» تفتتح مركز الإمارات لخدمة المرضى بمواصي خانيونس

افتتحت عملية «الفارس الشهم 3» مركز الإمارات الطبي في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، في خطوة إنسانية تهدف إلى تعزيز القطاع الصحي، ودعم المنظومة الصحية، وتوفير خدمات علاجية عاجلة تُسهم في تحسين مستوى الرعاية الطبية في القطاع.

ويضم المركز أقساماً تخصصية متعددة، ويُقدّم خدمات طبية شاملة للمرضى والمصابين، تشمل الرعاية الصحية الأولية، والتعامل مع الحالات الطارئة.

وأكد رئيس البعثة الإماراتية لعملية «الفارس الشهم 3»، علي الشحي، أن افتتاح المركز يأتي ضمن الجهود الإماراتية لدعم القطاع الصحي، وتخفيف معاناة سكان القطاع، مؤكداً مساندة دولة الإمارات لقطاع غزة بالاحتياجات الإنسانية كافة.

كما ثمّن نائب رئيس لجنة إسناد عملية «الفارس الشهم 3»، الدكتور محمد اربيع، الجهود الإماراتية في دعم القطاع الصحي، وتقديم كل المساعدات لسكان قطاع غزة، بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال مدير مركز الإمارات الطبي، الدكتور سامح حميد: «المركز مؤهل لاستقبال حالات الطوارئ من المرضى والمحتاجين للرعاية الطبية الأولية، بأقسام متخصصة وصيدلية لتوفير العلاج المناسب».

وأثنت منسقة الصحة العالمية في قطاع غزة، هبة النجار، على جهود دولة الإمارات وإسهاماتها المستمرة في دعم النظام الصحي منذ بداية الأحداث في غزة، التي لم تتوانَ منذ بداية الأزمة عن إنشاء المستشفى الميداني الإماراتي، وكانت دائماً إلى جانب الشعب الفلسطيني، وقدّمت الدعم لمستشفيات القطاع، ما أسهم في تعزيز قدرة المنظومة الصحية على مواجهة التحديات، وتقديم الرعاية للمرضى.

ويأتي افتتاح مركز الإمارات الطبي ضمن الدعم الطبي الإماراتي المتواصل الذي يشمل تسيير القوافل الطبية، وتوفير سيارات الإسعاف والأدوية، والمستلزمات الطبية التي تُقدّمها عملية «الفارس الشهم 3»، بهدف تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة لسكان قطاع غزة.

ويُعدّ هذا الجهد امتداداً لعمل المستشفى الميداني الإماراتي، الذي يواصل دعم القطاع الصحي، وتخفيف الضغط عن المرافق الطبية، بما يُسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى والمصابين.