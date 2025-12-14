انطلاق فعاليات مهرجان "نسمات مصفوت" في عجمان

انطلقت اليوم في إمارة عجمان فعاليات مهرجان "نسمات مصفوت" الذي ينظمه مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة ضمن فعاليات برنامج "قرى الإمارات" وبالشراكة مع دائرة البلدية والتخطيط في عجمان وتستمر حتى 31 ديسمبر الجاري وسط أجواء اجتماعية وتراثية أصيلة تعكس الموروث الثقافي والشعبي وجمال الطبيعة.

ويأتي تنظيم مهرجان "نسمات مصفوت" تماشياً مع توجيهات سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة ورؤيته الاستراتيجية في تعزيز الهوية الوطنية والمحافظة على الموروث الثقافي والتراثي بالتوازي مع دعم مسارات التنمية الاقتصادية والسياحية في مختلف المناطق الريفية بما يعزز جودة الحياة ويحقق الاستقرار الاجتماعي لسكان هذه المناطق.

ويشكل مهرجان "نسمات مصفوت" الذي انطلق في منطقة سوير في مصفوت دعوة مفتوحة للاحتفاء بالتراث الأصيل واكتشاف روح مصفوت الحقيقية المشغولة بخيوط الحكاية الإماراتية والاستمتاع بتجارب الطبيعة التي تعيد الإنسان إلى جذوره الأصلية.

ويأتي مهرجان "نسمات مصفوت" ليؤكد التزام المجلس بتقديم مبادرات مستدامة ومبتكرة ضمن مشروع "قرى الإمارات" بما يسهم في تعزيز الهوية الوطنية ويدفع عجلة النمو الاقتصادي والسياحي.

وتسهم المهرجانات الوطنية في تعزيز مكانة قرى الإمارات كوجهة سياحية رائدة عبر إبراز مقوماتها الطبيعية والتراثية وتوفير منصات تعزز مشاركة المجتمع بما يتوافق مع رؤية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة في جعل المجتمع شريكاً أساسياً في التنمية.

ويحتفي مهرجان "نسمات مصفوت" بالتراث الإماراتي من خلال عروض حية للحرف اليدوية والفنون التقليدية وإقامة ورش عمل تفاعلية تعكس أصالة الموروث الثقافي وترسخ الهوية الوطنية.

وتستمر فعاليات المهرجان على مدار أسبوعين وتبدأ يومياً في الساعة الرابعة و النصف مساءً حتى العاشرة مساءً بما يضمن مشاركة أكبر عدد من الزوار في أنشطته المتنوعة التي تقام في أجواء اجتماعية وتراثية تلبي تطلعات العائلات والزوار.

ويسلط مهرجان "نسمات مصفوت" الضوء على التراث الثقافي والتنوع الاجتماعي إضافة إلى تنشيط الاقتصاد المحلي وتعزيز الجذب السياحي للمناطق الريفية في الدولة من خلال برامج تفاعلية تناسب جميع أفراد الأسرة بما في ذلك الشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم عبر مجموعة من الفعاليات التي تتيح استكشاف المناطق الريفية والتفاعل مع الفنون الشعبية، والمشاركة في الأنشطة الرياضية والترفيهية.

جدير بالذكر أن قرية مصفوت التابعة لإمارة عجمان قد فازت بجائزة "أفضل قرية سياحية في العالم" لعام 2025 من منظمة الأمم المتحدة للسياحة لتحقق دولة الإمارات بذلك إنجازاً تاريخياً جديداً يضاف إلى سجلها الحافل بالإنجازات الدولية.

ويعكس هذا الفوز نجاح المبادرات الوطنية الرائدة للدولة في مجال التنمية المتوازنة لا سيما برنامج "قرى الإمارات" الهادف إلى تحقيق نموذج تنموي مستدام لقرى الإمارات انطلاقاً من المبادرات الوطنية المبتكرة والملهمة التي تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي والتنمية المستدامة.