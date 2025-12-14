طحنون بن زايد يبحث مع ستيف داينز الشراكة في قطاعات المستقبل

بحث سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، مع عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية مونتانا

السيناتور ستيف داينز، مستقبل علاقات التعاون وسبل تعزيزها وتطويرها خاصة في قطاعات المستقبل التي تمثّل ركائز أساسية للنمو والازدهار.

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، عبر منصة "إكس": "استعرضتُ مع السيناتور ستيف داينز، عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية مونتانا، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية".

وأضاف سموه: "كما بحثنا خلال اللقاء مستقبل علاقات التعاون، وسبل تعزيزها وتطويرها، خاصة في قطاعات المستقبل التي تمثّل ركائز أساسية للنمو والازدهار، بما ينعكس إيجاباً على الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين".