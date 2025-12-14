زخة شهب "التوأميات" تظهر في سماء الإمارات

وثقت شبكة الإمارات لرصد الشهب والنيازك التابعة لمركز الفلك الدولي نشاطا مميزا لزخة شهب "التوأميات"، حيث صورت الليلة الماضية 13-14 ديسمبر 2025 أكثر من ألفين صورة وثقت فيها شهب معظمها تابعة لزخة شهب "التوأميات" ظهرت في سماء الإمارات، وتقوم الشبكة بشكل آلي بتصوير الشهب حال ظهورها في السماء، وهي تتكون من ثلاث محطات منتشرة في أماكن مختلفة في صحراء أبوظبي، وتحتوي كل محطة على 17 كاميرا فيديو حساسة للضوء الخافت، قادرة على تصوير شهب حتى القدر 6.5 تقريبا.

وأوضح مدير مركز الفلك الدولي، عضو منظمة الشهب الدولية، المهندس محمد شوكت عودة، أنه من خلال هذه الصور تمكنت الشبكة من رسم مدار 401 شهاب أثناء دخوله للغلاف الجوي، مشيراً إلى أن رسم المدار يعني تحديد العناصر المدارية للحبيبة الغبارية التي كانت تدور حول الشمس قبل اصطدامها بالأرض وشكلت الشهاب الذي تم تصويره، حيث لا يمكن رسم المدار إلا أن تم تصوير نفس الشهب من قبل أكثر من محطة، حيث يمكن من خلال حساب المثلثات تحديد العناصر المدارية للحبيبات الغبارية هذه.

وقال: "بعد تصوير الشهب، تقوم المحطات بشكل آلي بتحليل الصور، وتحديد مسار ولمعان كل شهاب، وبعد ذلك ترسل المعلومات إلى مركز فلكي في الولايات المتحدة في تعاون دولي يجمع المركز مع شبكات عالمية أخرى مماثلة بإشراف وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا". ومرفق بعض صور الشهب المميزة التي تم تصويرها".

وأضاف شوكت: "تظهر في هذه الصور العديد من المجموعات النجمية والأجرام المميزة، ومنها مجموعة الجبار ومجموعة الثور ومجموعة التوأمان ومجموعة الكلب الأكبر وعنقود الثريا وكوكب المشتري والقمر، وظهرت طائرات في بعض الصور، كما وظهر في بعض الصور أكثر من شهاب، علما بأن مدة تعريض كل صورة هو 8 ثواني".