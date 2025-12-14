بلدية دبي: ‏فرقنا على أهبّة الاستعداد للاستجابة السريعة لتقلّبات الطقس وهطول الأمطار

أكدت بلدية دبي جاهزيتها الكاملة للتعامل مع حالات الطوارئ خلال هطول الأمطار، مشيرة إلى أن فرقها الميدانية على أهبّة الاستعداد للاستجابة السريعة ومعالجة البلاغات الناتجة عن تقلبات الطقس وهطول الأمطار في مناطق الإمارة كافة، وذلك ضمن خطط الطوارئ المعتمدة لضمان الحفاظ على السلامة العامة.

وأوضحت بلدية دبي أنها تستقبل بلاغات الجمهور على مدار الساعة عبر خدمة واتساب أو من خلال الاتصال المباشر على الرقم 800900، داعية أفراد المجتمع إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي حالات طارئة، تحت شعار «سلامتكم أولويتنا».

وفي السياق ذاته، حددت بلدية عجمان 4 إجراءات للسلامة في ظل الأحوال الجوية السائدة وهطول الأمطار، شملت "عدم الخروج من المنازل أثناء الحالة الجوية إلا للضرورة القصوى، وعدم فتح فتحات التصريف المطري والصحي، والابتعاد عن مواقع تجمع مياه الأمطار، إضافة إلى الإبلاغ عن أي حالات اشتباه بتغير المياه داخل المباني"، مؤكدة جاهزية فرقها الميدانية للتعامل مع مختلف البلاغات.

وأكدت بلدية عجمان أنها تستقبل بلاغات المتعاملين عبر تطبيقها الذكي MPDA أو من خلال مركز عجمان للاتصال على الرقم 80070، مشيرة إلى استمرار الجاهزية الميدانية على مدار الساعة للحفاظ على سلامة المجتمع.

وكانت أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، استعداداتها الكاملة لموسم الأمطار، من خلال خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز جاهزية الإمارة واستمرارية الخدمات الأساسية، وضمان انسيابية الحركة المرورية وسلامة السكان.

وشملت الاستعدادات تجهيز 72 مضخة متنقلة لتصريف مياه الأمطار موزعة في مختلف مناطق الإمارة، وصيانة وتطوير 28 محطة ضخ لضمان كفاءتها التشغيلية، إضافة إلى تنفيذ أعمال وقائية قبل الموسم.

وأوضحت الدائرة أنها تعمل وفق خطة استباقية مدروسة لضمان كفاءة منظومة تصريف مياه الأمطار واستدامة البنية التحتية في مختلف مناطق الإمارة.