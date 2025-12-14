رئيس الدولة يصل قبرص في زيارة رسمية

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، إلى جمهورية قبرص في زيارة رسمية.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار لارنكا الدولي، نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص وعدد من كبار المسؤولين.

ويضم الوفد المرافق لسموه خلال الزيارة، كلا من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.