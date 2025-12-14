"طرق دبي": إنجاز تطوير تقاطع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان مع شارعي العوير والمنامة في 2028

أرست هيئة الطرق والمواصلات، عقد مشروع تطوير تقاطع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان مع شارعي العوير والمنامة، حيث يتضمن المشروع تنفيذ جسور بطول 2.300 متر، وزيادة عدد المسارات، وتنفيذ طرق خدمية على شارعي الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان والعوير في كلا الاتجاهين، بالإضافة إلى تنفيذ مداخل ومخارج للمناطق السكنية والتطويرية على طول امتداد الشارع.

ويسهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع من 5.200 مركبة في الساعة في الاتجاهين، إلى 14.400 مركبة في الساعة في الاتجاهين، بزيادة 176%، كما يسهم في خفض زمن الرحلة من 20 دقيقة إلى خمس دقائق فقط، ويتوقع إنجاز المشروع في الربع الثالث من عام 2028.