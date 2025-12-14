أمطار على مناطق متفرقة وتنبيه من رياح نشطة حتى المساء

شهدت مناطق متفرقة في الدولة هطول أمطار صباح اليوم الأحد، في ظل حالة جوية غير مستقرة من المتوقع استمرارها حتى ساعات المساء. وأفاد المركز الوطني للأرصاد بفرص لتشكّل سحب ركامية قد تترافق مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة خلال اليوم. وأشار المركز إلى نشاط في حركة الرياح قد تصل سرعتها أحياناً إلى نحو 45 كيلومتراً في الساعة، خاصة فوق البحر، مع امتداد تأثيرها إلى بعض المناطق الساحلية.

وأوضح «الوطني للأرصاد» أن الحالة الجوية بدأت عند الساعة 03:40 فجر الأحد 14 ديسمبر 2025، وتستمر حتى الساعة 18:00 من اليوم، داعياً الجمهور إلى متابعة التحديثات الصادرة أولاً بأول.

ودعا المركز الوطني للأرصاد أفراد المجتمع إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار، وتجنّب أماكن تجمع المياه، والالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة حفاظاً على السلامة العامة.