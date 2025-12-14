عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الصربي يوقعان تفاهماً بشأن المشاورات السياسية

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وزير خارجية جمهورية صربيا الصديقة، ماركو دجوريتش.

ورحب سموه بوزير الخارجية الصربي، وبحثا مسارات التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا تستند إلى أسس راسخة من الاحترام المتبادل والثقة والمصالح المشتركة، وتمثل نموذجاً مميزاً للشراكات الدولية الفاعلة.

ووقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية صربيا، مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين.

كما بحث سموه ووزير الخارجية الصربي، خلال اللقاء، مجمل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.