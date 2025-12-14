«الإمارات للدواء» توقّع مذكرة تفاهم مع «الصناعة والتجارة» الروسية

وقّعت مؤسسة الإمارات للدواء مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية، على هامش اجتماعات اللجنة الوزارية الإماراتية–الروسية المشتركة التي عقدت أخيراً.

وشهد توقيع المذكرة من الجانب الإماراتي وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، سعيد بن مبارك الهاجري، ومن الجانب الروسي وزير الصناعة والتجارة في روسيا، أنطون أليخانوف، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء من الجانبين.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال تنظيم الصناعات الطبية وتطوير منظومات التصنيع الدوائي وفق أعلى الممارسات والمعايير التنظيمية العالمية، بما يسهم في دعم الابتكار ورفع كفاءة الإمداد الدوائي لدى الطرفين.

وقال الهاجري إن الاتفاقية تُجسّد رؤية القيادة في ترسيخ مكانة الإمارات كشريك موثوق في الصناعات الدوائية والتنظيم الصحي. كما أكد التزام المؤسسة بتطوير قدرات الصناعة الدوائية الوطنية وبناء كوادر متخصصة، وتوفير بيئة متكاملة تُرسّخ مكانة الإمارات وجهة عالمية لصناعة وتنظيم المنتجات الطبية، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

من جهتها، قالت مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، الدكتورة فاطمة الكعبي: «تعكس المذكرة التزام الإمارات برفع جودة الصناعات الدوائية وتعزيز كفاءة التفتيش والرقابة على المصانع، كما تسهم في دعم جهود الدولة لاستقطاب الاستثمارات النوعية، وترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للصناعات الدوائية المتقدمة والتقنيات الصحية المستقبلية».