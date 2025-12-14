قوافل «زايد الخير» تعالج قلوب الأطفال والمسنين في السند

بدأت قوافل زايد الخير جهودها الإنسانية في القرى الباكستانية، بإشراف الفريق الإماراتي الباكستاني الطبي التطوعي، في تقديم العلاج والرعاية المتخصصة للأطفال والمسنين من مرضى القلب، تحت شعار «على خطى ونهج زايد الخير»، وذلك من خلال العيادات المتنقلة والمستشفى المتحرك المزوّد بأحدث التقنيات الطبية التشخيصية والعلاجية والجراحية، وفق المعايير العالمية.

وتأتي هذه الجهود ضمن مبادرة إنسانية مشتركة تجمع بين مبادرة زايد العطاء ومؤسسة بيت الشارقة الخيري وعيادات الإمارات المتنقلة، وبإشراف برنامج الإمارات للقيادات التطوعية والإنسانية الشابة، وبالتنسيق مع قنصلية دولة الإمارات في كراتشي.

ويعمل الفريق الطبي التطوعي والمستشفى الإماراتي الباكستاني المتحرك في محطته الحالية في إقليم السند على تعزيز الشراكة الإنسانية بين المؤسسات الصحية والتطوعية في الإمارات وباكستان، بهدف الوصول إلى شريحة واسعة من الأطفال والمسنين في القرى الباكستانية. ويضم المستشفى المتحرك فرقاً طبية تطوعية إماراتية وباكستانية، إلى جانب أطباء وجراحين من دول عدة تعمل جميعها تحت مظلة تطوعية وإنسانية مشتركة، حيث تأتي قوافل زايد الخير استمراراً للمهام التطوعية والإنسانية لمبادرة زايد العطاء محلياً وعالمياً، التي أسست عام 2000، واستطاعت خلال الـ25 سنة الماضية أن تنشر رسالتها الإنسانية لدى العديد من شعوب العالم، انسجاماً مع قيم العطاء والتسامح التي أرسى دعائمها القائد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والتي تواصل قيادتنا الحكيمة ترسيخها في أبناء الإمارات، وتمكينهم من العمل في ميادين العطاء الإنساني.

وأكد رئيس البعثة الطبية استشاري القلب الإماراتي، الدكتور أنور الزعابي، أن المتطوعين في قوافل زايد الخير حرصوا على المشاركة في ساحات العمل الإنساني في محطتها الحالية في باكستان، في صورة تعكس الدور الريادي لأطباء الإنسانية من الإمارات وباكستان، العاملين في العيادات المتنقلة والمستشفى الميداني، موضحاً أن الفرق الطبية قدمت العلاج المجاني للفئات المتعففة، وأسهمت في التخفيف من معاناة المرضى في القرى النائية.

وأشاد المرضى بالدور الإنساني للفرق الإماراتية الباكستانية الطبية التطوعية التي أسهمت بشكل فعال في التخفيف من معاناة الأطفال والمسنين من مرضى القلب، من خلال التطوع في العيادات التخصصية الميدانية، مشيدين بجهود دولة الإمارات في مجال العمل الإنساني الطبي التخصصي.