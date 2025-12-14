منصور بن محمد: إعادة انتخاب محمد بن سليم تجسد الثقة الدولية بالكفاءات الإماراتية

هنأ سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، محمد بن سليم، على إعادة انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات (FIA).

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «نبارك لممثل دولة الإمارات محمد بن سليم إعادة انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، الذي يُعد من أكبر الاتحادات الرياضية العالمية، ويضم أعضاء وممثلين من نحو 150 دولة حول العالم».

وأضاف سموه: «يجسّد هذا الإنجاز الثقة الدولية بالكفاءات الإماراتية، ونتمنى كل التوفيق لمحمد بن سليم ولفريقه في تحقيق مزيد من الإنجازات».