طقس اليوم غائم جزئياً مع هطول أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، تتخلله بعض السحب الركامية، مع هطول أمطار على مناطق متفرقة، خاصة الساحلية والشمالية، ويشهد انخفاضاً في درجات الحرارة.

وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً، مع سحب مثيرة الغبار، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها/ 10 -25 كم/س تصل إلى 45 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، يضطرب أحياناً مع السحب.