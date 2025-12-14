890 متطوعاً يشاركون بحملة «الإمارات نظيفة» في أم القيوين

اختتمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة أمس في أم القيوين المحطة الخامسة من الدورة الـ24 لحملة «الإمارات نظيفة»، التي تنظمها برعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، وبالتعاون مع دائرة بلدية أم القيوين والقيادة العامة لشرطة أم القيوين.

وشارك في الحملة 890 متطوعاً من مختلف الفئات العمرية، أسهموا في تغطية مساحة امتدت لنحو خمسة كيلومترات، وأسفرت الحملة عن جمع 2700 كيلوغرام من النفايات العامة، إلى جانب 250 كيلوغراماً من المواد القابلة لإعادة التدوير، التي جرى فرزها بعناية وإرسالها إلى مرافق إعادة تدوير معتمدة داخل الدولة، ما يدل على التزام الحملة الراسخ بالإدارة المسؤولة للنفايات وتعزيز الاستدامة.

وأكدت الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والحياة البحرية بوزارة التغير المناخي والبيئة، هبة الشحي، التزام الوزارة بتعزيز العمل البيئي المشترك ورفع مستوى الوعي المجتمعي، وأهمية تنسيق الجهود بين مختلف الجهات والقطاعات لتحقيق أهداف حملة «الإمارات نظيفة».