«تأمين الفعاليات» في دبي تناقش استعدادات رأس السنة

بحثت لجنة تأمين الفعاليات في دبي، خلال اجتماع تنسيقي، الخطط والاستعدادات الميدانية لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، بما يشمل مواقع الألعاب النارية والمناطق السياحية ومواقع تجمع الجمهور. عُقد الاجتماع في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، برئاسة مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، رئيس اللجنة، اللواء سيف مهير المزروعي.

وناقش المشاركون آليات تنظيم حركة الجمهور، وتحديد مناطق الدخول والخروج، ومواقف المركبات، ومسارات المواصلات من وإلى مواقع الاحتفالات، بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة الجمهور في المواقع الحيوية والسياحية.

وأكد المزروعي أن احتفالات رأس السنة الميلادية تُعد من أبرز الفعاليات التي تشهدها دبي، وتحظى بمتابعة إعلامية عالمية واسعة، ما يتطلب تنسيقاً عالي المستوى، لضمان تنظيم الفعاليات.

وأشار إلى أن فريق لجنة تأمين الفعاليات يواصل تطوير آليات عمله سنوياً، مستفيداً من الخبرات المتراكمة في إدارة وتأمين الفعاليات الكبرى، بما يسهم في تعزيز جاهزية المنظومة الأمنية والخدمية للإمارة.