شرطة دبي تدعو السائقين إلى توخي الحذر في التقلبات الجوية

دعت القيادة العامة لشرطة دبي السائقين إلى توخي الحذر على الطرقات، نظراً للتقلبات الجوية الماطرة المتوقعة، مناشدةً السائقين اتباع الإجراءات الوقائية والتزام القوانين المرورية وتخفيف السرعات.

وأكدت جاهزيتها للتعامل مع الحوادث الطارئة في المناطق الجبلية والأودية، أو الحوادث المرورية التي تواكب سقوط الأمطار، مُشددة على أهمية توخي الحذر والابتعاد عن مجاري المياه، وعدم عبور الأودية. ودعت أصحاب المراكب والسفن والزوارق واليخوت ومرتادي البحر، إلى متابعة الأحوال الجوية، والتزام التعليمات.