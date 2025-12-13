طحنون بن زايد يبحث العلاقات وآفاق التعاون مع مستشار الأمن القومي البريطاني

قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، في تدوينة عبر منصة "إكس": "استعرضت مع جوناثان باول، مستشار الأمن القومي البريطاني، وفارون شاندرا، المستشار الخاص لرئيس وزراء المملكة المتحدة للشؤون التجارية، مسار العلاقات الثنائية وآفاق التعاون والفرص المشتركة لتعزيز الشراكة بين البلدين".

وأضاف سموه: "كما بحثنا آخر المستجدات في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العمل الدولي لمواجهة التحديات المختلفة، بما يسهم في إرساء السلام والاستقرار والازدهار لجميع الدول وشعوبها".