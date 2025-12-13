لجنة تأمين الفعاليات في دبي تناقش استعدادات احتفال رأس السنة

بحثت لجنة تأمين الفعاليات في دبي، خلال اجتماع تنسيقي، الخطط والاستعدادات الميدانية لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2026، بما يشمل مواقع الألعاب النارية والمناطق السياحية ومواقع تجمع الجمهور في مختلف أنحاء الإمارة.

عُقد الاجتماع في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، برئاسة مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، رئيس لجنة تأمين الفعاليات اللواء سيف مهير المزروعي، وبحضور مساعد القائد العام لشؤون المنافذ اللواء مروان جلفار، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف سعادة مشعل عبد الكريم جلفار، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية.

وناقش المشاركون آليات تنظيم حركة الجمهور، وتحديد مناطق الدخول والخروج، ومواقف المركبات، ومسارات المواصلات من وإلى مواقع الاحتفالات، بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة الجمهور في المواقع الحيوية والسياحية.

وأكد اللواء سيف مهير المزروعي أن احتفالات رأس السنة الميلادية تُعد من أبرز الفعاليات التي تشهدها إمارة دبي، وتحظى بمتابعة إعلامية عالمية واسعة، ما يتطلب تنسيقًا عالي المستوى وجهودًا تكاملية بين مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم الفعاليات بما يعكس المكانة العالمية لدبي ودولة الإمارات.

وأشار إلى أن فريق لجنة تأمين الفعاليات يواصل تطوير آليات عمله سنويا، مستفيدا من الخبرات المتراكمة في إدارة وتأمين الفعاليات الكبرى، بما يسهم في تعزيز جاهزية المنظومة الأمنية والخدمية للإمارة.