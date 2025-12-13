حمدان بن محمد: على خُطى محمد بن راشد تعلمنا أن المستقبل لا يُنتظر بل يُصنع اليوم

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن صناعة المستقبل الذي نريده للأجيال القادمة ليست شعاراً في دبي، بل رؤية واضحة ومنهج عمل ثابت.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «على خطى محمد بن راشد، تعلمنا أن المستقبل لا يُنتظر.. بل يُصنع اليوم.. فهذه دبي التي أطلق نهضتها العالمية راشد بن سعيد، رحمه الله، برؤية تستشرف المستقبل حين قال (أنا لا أنظر إلى السنة القادمة ولا حتى 5 سنوات قادمة.. لكن أنظر إلى 50 سنة إلى الأمام)».

وأضاف سموه: «وفي رحلتنا نحو الريادة، الجميع شريك، والكل مسؤول.. فصناعة المستقبل الذي نريده للأجيال القادمة ليست شعاراً في دبي، بل رؤية واضحة ومنهج عمل ثابت».